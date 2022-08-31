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"الدراسات الأفريقية": 15 سبتمبر آخر موعد للتقدم للدراسات العليا و2 أكتوبر الاختبارات

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ، استمرار باب التسجيل والتقدم للدبلومات بالكلية حتى يوم 15 سبتمبر المقبل وذلك فى سبيل إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا للالتحاق بالكليات.

 

وأشار الدكتور عطية الطنطاوى فى تصريحات ل " الخليج 365 " إلى أنه بعد الانتهاء من علق باب التسجيل والتقدم يتم تنظيم اختبارات للمتقدمين وتعقد يوم 2 اكتوبر 2022 وتكون عبارة عن اختبار تحريرى يمثل 70% بالإضافة إلى اختبار شفوى مع أعضاء هيئة التدريس يمثل 30%.

 

وذكر عميد كلية الدراسات الأفريقية أن الكلية بها 6 اقسام كل قسم دبلوم اكاديمى بالإضافة إلى عدد كبير من الدبلومات المهنية  

 

وكانت جامعة القاهرة أعلنت حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام الخامس على التوالي، و تم تجديد الشهادة وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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