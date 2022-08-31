شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنتهى من إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق "Water Maps" لمهندسى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الادارة المركزية للمعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية والرى، من إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق (Water Maps) للهواتف الذكية (لنظامي Andorid و IOS) ، حيث يعد هذا التطبيق تطوُّرًا جذريًّا لتطبيق (Water Map plus) السابق إصداره في مارس2019.

يأتى ذلك ضمن استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى للتحول الرقمي ، ونتاج تضافر مميز لمجهودات جهات متعددة بالوزارة قام فريق عملي ضم مهندسي الهيئة ومصلحة الري برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بالهيئة.

يشار إلى أن التطبيق متاح فقط لمهندسي الوزارة ، والجميع مدعوون للتسجيل بالتطبيق واختباره وموافاة الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيقبالهيئة بالملاحظات لمراعاتها في الإصدار النهائي.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتى إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنةالأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.