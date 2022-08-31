شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يتفقد آخر تطورات حياة كريمة بمحافظتى المنوفية والشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى , تفقد الفريق أسامة عسكررئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التى تتم، وتذليل كافة العقبات بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمنت الجولات عرض تفصيلى للمشروعات التى تم الإنتهاء منها ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى إستعراض المدة الزمنية للإنتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة.

وتفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من المنشآت التعليمية والصحية والرياضية وأعمال البنية التحتية التى تم الإنتهاء منها , وكذا تفقد المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على أخر التطورات التى تتم بها .

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع , مؤكداً أن القوات المسلحة تطوع كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بقرى الريف المصرى .

حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ المنوفية ومحافظ الشرقية وعدد من المسؤلين بالمحافظتين.