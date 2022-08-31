شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع يشارك ممثلا عن الرئيس السيسي في حفل تخريج القوات الموحدة بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفريق أول صدقي صبحي، مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع، في حفل تخريج القوات الموحدة بجنوب السودان ممثلاً عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الرئيس "سلفا كير" رئيس جنوب السودان ونواب رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين بالبلاد.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الفريق أول صدقي صبحي القى كلمة نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، نقل فيها تحيات وتهنئة السيد الرئيس لجنوب السودان، قيادةً وشعباً، على هذه اللحظة التاريخية التي تجسد التزام الأشقاء في جنوب السودان بتنفيذ أحد أهم استحقاقات اتفاق السلام المُنشِط.

كما أكد عزم مصر الراسخ العمل مع الأشقاء بجنوب السودان من أجل تعزيز مختلف أوجه الشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وذلك في إطار الروابط الأزلية الممتدة بين الشعبين، وعلى النحو الذي يجسد آمال التنمية لشعبيّ مصر وجنوب السودان.

وأوضحت الوزارة أن السفير المصري لدى جنوب السودان "معتز مصطفى عبد القادر" وكافة أعضاء السفارة وملحق الدفاع المصري حضروا حفل تخريج القوات الموحدة.

واشارت الخارجية إلى أن الحفل شهد حضوراً واسعاً إقليمياً وإفريقياً، حيث شارك فيه السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان"، والسيد الرئيس "يوري موسيفيني" رئيس أوغندا، ووزيري دفاع رواندا وإثيوبيا، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية وبعثة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها.