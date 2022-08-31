شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تشغيل مركز التحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اوشكت على الانتهاء من إنشاء احدث مركز تحكم قومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تصل إلى 840 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيله بالكامل نهاية العام الجاري.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك خطة ليكون هناك منظومة التحكم فى تشغيل الشبكة الكهربائية لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن، بالإضافة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية و التشغيل الأمن و الاقتصادي للشبكة الكهربائية.

وتابع المصدر أن التحكمات بالشبكة الكهربائية تنقسم ما بين تحكمات فى شبكة النقل وشبكات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية تنقسم إلى نظام التحكم والمراقبة ونظام الاتصالات وشبكات النقل وشبكة الألياف الضوئية ومبنى المركز وملحقاته ووحدات تجميع البيانات من المحطات.