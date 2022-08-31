أخبار مصر

المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بقضية خلية متفجرات المطرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه بإمداد الجماعة الإرهابية ومواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمه باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدير السلم العام، بمعاقبته بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمــد حماد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
ومن الجدير بالذكر ان المتهم أحمد عطية الله فرغلي السن 38 صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في تلك القضية وقام بإعادة اجراءات لمحاكمته بعد القاء القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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