المشدد 10 سنوات للمتهمين بتزوير محرر رسمي بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "ناجح.ع"، "علي.ب"، "سيد.ف"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت كل من"السيد.ح"، "أحمد.س"، "سامية.م"، بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد أحمد، ود. عادل محمد السيوي، وأمانة سر وائل فراج ووليد رشاد.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث في القضية 3072 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي - ثلاثة أوامر توريد المنسوب صدورها إلى أكاديمية الشرطة - وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن استغل الثاني والثالث عملها بالأكاديمية وساعدا الأول بأن أمداه بالبيانات الخاصة بالطلبة المتقدمين للأكاديمية والذي اتفق مع المجهول على تصويرها فقام الأخير باصطناعها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - خاتم شعار الجمهورية منسوب لأكاديمية الشرطة - بأن اتفقوا مع المجهول على تقليده وساعدوه بأن أمدوه ببيانات ذلك الخاتم فقلده المجهول على غرار القالب الصحيح واستخدموه بأن مهروا به المحرر المزور.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى السادس، أنهم توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم "عبد الله.ه"، "محمد.س"، و"عبد الله.م"، بطرق احتيالية باستخدام المحررات المزورة موضع الاتهام الأول وقيام المتهمين باستخدام طرق احتيالية بإيهام الأول المجني عليهم بأنه من الضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، واستخدام للمتهمان الرابع والخامس كمجندين لديه ويقدم لهم البيانات المستمدة من المتهمان الثاني والثالث لتأكيد صدق روايتهم مستخدمين في تنقلاتهم السيارة المجهزة من قبل المتهمة السادسة.