متى يحق للزوج إرسال إنذار الطاعة وشروطه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ترددت تساؤلات مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أحقية الزوج في إرسال "إنذار بالطاعة" إلى زوجته، بعد أن أرسلت سيدة إنذار بالطاعة لزوجها كسابقة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري رغم عدم أحقيتها وفق قانون الأحوال الشخصية.

ويحق للزوجة إرسال إنذار بالطاعة لزوجها في شكل دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ومسماها "كف الزوج عن الهجر" وليس إنذار بالطاعة.

نصت المادة "11 مكرر" من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 م والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

"إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن".

ويحق للزوجة الاعتراض على "إنذار الطاعة" أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، فيما يعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا استمر الخلاف تصدر المحكمة قرارًا واجب النفاذ للطرفين.

ماهو إنذار الطاعة؟

إنذار علي يد محضر المحكمة، يقوم فيه الزوج بدعوه زوجته بالرجوع إلى طاعته ومسكن الزوجية الخاص بهم خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار

ويحق للزوج أن يرسل إنذار الطاعة إلى زوجتة في حالة خروجها عن طاعته و غادرت مسكن الزوجية ففي هذه الحالة يحق للزوج إرسال إنذار الطاعة لزوجتة طالبًا منها الدخول في طاعته.

اشتراطات إنذار الطاعة

اشترط القانون أن يُوصف مسكن الزوجية ويكون خالٍ من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيران مسكن الزوجية مسلمين

وذلك حتي يكون لهم حق الشهادة الشرعية في حالة حدوث خلاف بين الزوجين، أما بالنسبة لحالة خلو مسكن الزوجية من سكن أهل الزوج فيه، وارتضت الزوجة في البداية بالزواج بالمسكن ويقطن به أهل الزوج ففي هذه الحالة لا يجوز لها الأعتراض علي إنذار الطاعة لهذا السبب إلا في حالة وجود ضرر بالغ لها.

ويحق للزوج أن يقيم دعوى نشوز عند رفض اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة؛ لإسقاط نفقة الزوجة دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقة الزوجة من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها للزوج وخروجها عن طاعته.