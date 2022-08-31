تأجيل محاكمة 4 مسؤولين بشركة مقاولات شهيرة بتهمة التربح بـ21 مليون جنيه لـ لـ23 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 مسؤولين بشركة مقاولات شهيرة بتهمة التربح بمبلغ 21 مليون جنيه، لجلسة 23 أكتوبر، لمناقشة الشهود.

نسبت النيابة للمتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين (الأول مدير إدارة الاحتياجات والثاني مدير الشئون الفنية والثالث نائب مدير الاحتياجات والرابع أخصائي احتياجات) بترسانة المعصرة بالشركة أنهم حصلوا للمتهم الخامس على ربح ومنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهم.

أضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا اختصاصاتهم الوظيفية في إعداد ملفات 61 أمر توريد وإسنادها بالأمر المباشر للمتهم الخامس بغير الطريق الذي أوجبه الدليل التنظيمي لشركة عن طريق قيام المتهم الثاني بإخبار الأول هاتفيا بالاحتياجات من المواد الخام التي تحتاجها الترسانة في مشروعاتها.

ويقوم المتهم الأول بوضع أسعار مغالى فيها لهذه الاحتياجات، ثم يصطنع المتهم الرابع أمر التوريد ومذكرة إصدار الشيك ثابت بهما للشركة المملوكة للمتهم الخامس والخامات والأسعار المغالي فيها، ويسلمها للمتهمين الأول والثالث والرابع للإمضاء عليهما كل حسب اختصاصه الوظيفي وذلك بموجب اتفاق سابق بينهم.

وحسب التحقيقات، عاد على المتهم الخامس منفعة التعاقد على توريد خامات بقيمة 18 مليون و140 ألف و82 جنيه، ربحا بغير حق جراء توريد خامات بأسعار مغالى فيها عن مثيلاتها في الأسواق وقت الإسناد بمبلغ مقداره 2 مليون و291 ألفا و874 جنيها، وهو قيمة الفارق بين قيمة ما تم توريده والسعر السوقي له وقت الإسناد.

كما وجّهت النيابة لرجل الأعمال (المتهم الخامس) تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم المذكورة، واقتسام هذه الأموال فيما بينهم.