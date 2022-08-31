الداخلية تعلن تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية في واقعة استشهاد ضابطي شرطة بالأقصر وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم، اليوم الأربعاء، في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة، أثناء محاولة ضبطهم لتورطهم في استشهاد ضابطي شرطة.

وقالت الداخلية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) من مرتكبي واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر ما أدى إلى استشهاد كلٍ من (الرائد أحمد أحمد محمد الضبيعى – النقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر" من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر") بدائرة مركزي شرطة "أرمنت بالأقصر - كوم أمبو بأسوان".

تم استهداف المتهمين ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية - 6 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.