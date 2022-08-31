27 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة الأسرة بالجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة 27 سبتمبر كأولى جلسات دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة شهير.

البداية عندما تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة في العقد الثالث من عمرها، تتهم فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفيًا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وأضافت المبلغة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة الـ6 أشهر، وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخرًا استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

وتجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات البلاغ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.