رئيس الأركان يتفقد تنفيذ مشروع "حياة كريمة" بالمنوفية والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التى تتم ، وتذليل كافة العقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وتضمنت الجولات عرض تفصيلي للمشروعات التي تم الإنتهاء منها ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض المده الزمنية للإنتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من المنشآت التعليمية والصحية والرياضية وأعمال البنية التحتية التي تم الإنتهاء منها، وكذا تفقد المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على أخر التطورات التي تتم بها.

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع، مؤكدًا أن القوات المسلحة تطوع كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بقرى الريف المصري.

حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ المنوفية ومحافظ الشرقية وعدد من المسؤلين بالمحافظتين.