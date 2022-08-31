وزيرة البيئة ونظيرها الهندي يبحثان موضوعات مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا ثنائيًّا، اليوم الأربعاء، مع وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي السيد شيري بوبندر ياداف، لبحث عدد من الموضوعات التي سيتم مناقشاتها خلال مؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في الاجتماع الثالث لوكلاء البيئة ومجموعة عمل الاستدامة المناخية (EDM-CSWG) بمدينة بالي بإندونيسيا.

حضر اللقاء السفير أشرف سلطان سفير مصر بإندونيسيا، والسفير أيمن ثروت ممثلًا عن وزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية حول أهداف مؤتمر المناخ المقبل ومخرجاته، وتم مناقشة الموضوعات التي سيتم التركيز عليها خلال المؤتمر مثل الأمن الغذائي، والمياه، والتكيف والتمويل وكل ما يخص احتياجات الدول النامية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الهند تتطلع لدعم مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 من أجل الخروج بنتائج واضحة من المؤتمر والعمل على الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تخدم بشكل خاص الدول النامية وتساعدها على التصدي للتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر انتهت من إعداد حزمة مشروعات تنفيذية تحت رابطة الطاقة والغذاء والمياه، للمساهمة في تقديم حل للعالم لمواجهة الأزمات العالمية الحالية في الطاقة والغذاء ونقص المياه، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة تلك الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والاعتماد عليها في تحلية المياه ومضخات المياه في الزراعة، لتصبح رابطة الطاقة والغذاء والمياه واقعًا وليست مجرد نظرية، مع العمل على تقديم الآليات التمويلية كالمنح والاستثمارات الضخمة والتعريفة المغذية للطاقة المتجددة والقطاع البنكي، لضمان إجراءات متوازنة بين التخفيف والتكيف وتقديم حزمة تمويلية متنوعة والارتكاز على البعد الإنساني.

وأكد وزير البيئة الهندي أن بلاده انتهت من تحديث خطة مساهماتها الوطنية، حيث سيتم الإعلان عنها قبل مؤتمر المناخ المقبل، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بجلاسكو COP26.