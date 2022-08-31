33 بالقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع الخبراء أيضًا أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بجانب نشاط الرياح ليلًا على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الادارية 34 23

6 اكتوبر 34 24

بنهــــا 33 24

طنطا 32 24

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 25

دمياط 30 25

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 24

العريش 31 24

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 25

مطروح 29 23

السلوم 29 23

سيوة 37 22

رأس سدر 38 26

نخل 35 22

نويبع 38 27

طابا 37 26

الطور 32 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 38 29

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 27

رفح 31 24

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 37 28

كاترين 35 20

مرسى علم 38 28

الفيوم 34 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 22

أسيوط 36 22

سوهاج 40 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

إدفو 42 29

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 40 27