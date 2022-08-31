شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار سامى عبد الحميد يتولى منصب أمين عام مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ، قرارًا رسميًا تم اعتماده بالحركة القضائية الجديدة لعام القضائي الجديد، بتعيين المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، أمينًا عامًا لمجلس الدولة.

وكان قد وقع اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، لتوليه رئاسة مجلس الدولة بدءا من أول يوليو الماضي ، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي انتهت ولايته 30 يونيو الجاري ، وهو الرابع في ترتيب أقدميته من بين أقدم سبعة نواب ، يتم الاختيار من بينهم .

يذكر أن المستشار سامي عبد الحميد القائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة، كان رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، وعضوًا بالدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات .