شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتعاقد مع صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبى بالمنطقة الصناعية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اجتماع الحكومة
كتبت هند مختارالأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:50 م
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع المستثمر صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبي، بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، لاستغلال مساحة 99.79 فدان، في إقامة غابة شجرية تُروى من مياه الصرف المعالج، بالنظر إلى كون هذا المشروع يعدُ تكميلياً لصناعة الأخشاب والأثاث، كما يُساهم في علاج مشكلة تكدس مياه الصرف الصناعي والصحي ببحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية.
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