شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توفر مستلزمات المدارس للطلاب بتخفيض 30 % بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات، لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من غد، الخميس، ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2022/2023 لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية"، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال 814 منفذا – 6 معارض رئيسية – 17 معرضا فرعيا، بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة - منافذ ثابتة – معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.