شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلامي مصري يزور المركز الوطني الأردنى لتطوير المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد إعلامي اليوم الثلاثاء، المركز الوطني الأردنى لتطوير المناهج، للاطلاع على التجربة الأردنية في عملية إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج الأردنية.



وخلال الاجتماع الذي عقده المركز مع الوفد، استهل رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني الأردنى لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة كلمته بالترحيب بالوفد، وأبدى استعداد المركز لتبادل الخبرات مع الدول المعنية بتطوير المناهج.



وقال محافظة إن المركز الوطني لتطوير المناهج أنشئ عام 2017، وعمل على وضع إطار عام للمناهج يستند إلى الدستور الأردني، ولقانون التربية والتعليم، وينسجم مع الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني.



وأضاف أن المركز أقر الإطار العام لإدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج المدرسيّة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الحكوميّة لنشر مفاهيم التربية الإعلاميّة التي أُقرت عام 2020، وأنّ عملية الدمج ستتم ضمن مواقف تعليمية تجمع بين المعرفة المتعلقة بكل مبحث وكفايات التربية الإعلامية والمعلوماتية.



ولفت محافظة إلى أنّ المركز عمل على إعداد مادة إثرائية بعنوان الديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة، وأن تدريسها سيبدأ من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل مضيفا أن هذا المنهج يهدف إلى توضيح المفاهيم السياسية لدى الطلبة، وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية لديهم، ودفعهم للانخراط في الحياة السياسية الأمر الذي يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية.



وأبدى أعضاء الوفد شكرهم وسعادتهم بالاطلاع على التجربة الأردنية، واستعدادهم للتعاون مع المركز لتبادل الخبرات في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية.