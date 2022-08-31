شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: اليوم آخر موعد للحجز فى فعاليات المنطقة الخضراء مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، أنه سيتم اليوم 31 اغسطس اغلاق باب الحجز فى أجنحة المنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه هناك إقبالا كبيرا على حجز المساحات من قبل الدول والهيئات والشركات والوزارات، وصلت لمطالبة البعض بحجز مساحة ألف متر مربع لإقامة الفاعليات، لعرض جهودها ومنتجاتها وأفكارها ومبادراتها فى ملف التغيرات المناخية التى سيتم إتاحتها بالمنطقة الخضراء، مشيرة إلى ان هذه المنطقة تعتبر منصة لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدنى، والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين، ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم، ويقام عليها العديد من الفعاليات والمعارض، وكذلك وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات.

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء هى مساحة مفتوحة يتم إقامتها بمؤتمرات المناخ، ومن المتوقع أن تصبح هذه المنطقة مركزا لعرض الابتكار والعمل المناخى، إضافة لوجود ساعتان رئيسيتان لاستضافة الأحداث الجانبية حرصا من الحكومة على تقديم مؤتمر الأطراف الشامل، وإشراك المجتمع بكل اطيافة فى قيادة المناخ لعرض قصص نجاحها، وتصميمها يعكس مفهوم حديث للاستدامة والترابط مع الطبيعة المحيطة، ويعتمد على الأشجار والأوراق وخيوط العنكبوت والزهور، ويتم تقسيمها لخمس مناطق عرض كبيرة تمثل بتلات الزهرة، وممرات مبنية من مواد مستدامة مثل الأخشاب والأقمشة التى تربط الجميع معا.