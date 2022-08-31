شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مصر خلال افتتاح الدورة الرابعة للجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة إلى الأشقاء في دول القارة لا سيما إذا تم تبنيها كمبادرة أفريقية.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى كلمة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية.

تعكس استضافة مصر لاجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية، التزامنا بكل ما يحقق رفعة شأن قارتنا

مصر تسعى لوضع كل خبراتها سواء من النواحى التنموية والأمنية والسياسية لخدمة الدول الأفريقية

تنمية المجتمعات المحلية هو السبيل للحفاظ على المكتسبات الأساسية فى أفريقيا

التوجه نحو دعم الإدارات المحلية يكتسب أهمية كبيرة فى ظل العمل المناخى

مصر ستكون حريصة خلال كوب 27 المرتقب على طرح التحديات التى تواجه القارة الأفريقية

استعدادنا لتوفير كل خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة إلى الأشقاء فى دول القارة لا سيما إذا تم تبنيها كمبادرة أفريقية

مصر استطاعت خلال السنوات الثمانى الماضية تحقيق نقلة نوعية فى مشروعات البنية الأساسية العملاقة

أطلقنا المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة 60% من سكان مصر

مبادرة حياة كريمة تشمل تطوير أكثر من 4500 قرية وستغير حياة المواطنين فى 22 محافظة

التزام الدولة المصرية بدعم كل التوجهات الأفريقية لتحقيق التنمية المحلية