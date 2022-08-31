شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مدخل طريق "السويس - القاهرة" بسبب حريق سيارتى نقل بمدخل المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الأجهزة الأمنية بالسويس إغلاق طريق السويس- القاهرة من ناحية مدينة السلام بحي فيصل بمحافظة السويس بعد اشتعال النيران في سياراتين نقل أحدهما محملة بالمواد البترولية أخرى بالزلط .

ودفعت أجهزة محافظة السويس بقوات الحماية المدنية وسيارات الرمال للسيطرة علي الحريق بعد افترشت المواد البترولية الطريق ولم تفلح محاولات إطفائها بالمياه .

وقال شهود عيان إنه أثناء قيام السيارة النقل المحملة بالزلط والرمل بالدوران للخلف باتجاه الطريق اصطدمت باخرى محملة بالمواد البترولية وانقلبت وامسكت بهما النيران .