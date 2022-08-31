شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد معرض "أيادى مصرية" تحت عنوان "بكل فخر.. صنع فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب إلقائه كلمةً نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء معرض "أيادي مصرية" الذي يقام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، على هامش اجتماعات هذه الدورة، ويحمل عنوان "بكل فخر .. صنع في مصر".

وقام رئيس الوزراء بجولة فى ارجاء المعرض، تعرف خلالها على ما يضمه من منتجات مميزة، تتضمن التحف، والمنسوجات، والحرف اليدوية، والاكسسوارات، ومنتجات التراث المصري، والتي صنعت بأيد مصرية.

وخلال جولته، أشاد رئيس الوزراء بجودة المعروضات، مؤكداً دعم الدولة الكامل لزيادة نسبة المكون المحلي فى مختلف عمليات التصنيع.

كما شاهد رئيس الوزراء جانبا اخر من المعرض باسم "ايادي أفريقية"، والذى يضم منتجات صنعت بأيد أفريقية ماهرة، وتضمنت مشغولات خشبية ونسيجية.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول منصة "أيادي مصرية" والتي تعد منصة الكترونية متخصصة لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر من تسويق منتجاتهم باستخدام أحدث اساليب التجارة الإلكترونية، حيث تتيح المنصة وصول المنتجات اليدوية والتراثية الى من يطلبها، بسهولة ويسر، وهو ما يمثل عنصر دعم وتشجيع لهذه الصناعات.

وتعرض المنصة مشغولات صدفية، ومفروشات، ومشغولات خشبية، وحلي، وفخار وخزف، وازياء، بما يلبي كافة الاذواق واحتياجات قاصدي تلك المنتجات ذات الطابع الخاص والمهتمين باقتنائها، والتي تحظى باهتمام من العديد من زوار الدول الأجنبية أيضا.