شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: 27 قافلة متحركة لطرح مستلزمات أهلا مدارس بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تُوليها القيادة السياسية لإقامة معرض " أهلا مدارس"، وغيرها من المعارض الأخرى، التي تقدم العديد من السلع والمنتجات للأسر المصرية بتخفيضات تقل عن الأسواق الأخرى في مختلف المناسبات؛ وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، معرض أهلًا مدارس يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلى الغرف التجارية، ومسئولى الجهات المعنية.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي: سيتم إقامة 23 معرضا رئيسيا بالمحافظات و119 معرضا ‏فرعيا، بالإضافة إلى 33 شادرا، و27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة، مضيفا أن هناك تخفيضات كبيرة على مستلزمات المدارس، من كراسات وكشاكيل وأقلام، إضافة إلى الزي المدرسي، والنظارات، وبعض المواد الغذائية مثل الألبان بتخفيضات كبيرة، كما أن المعرض يتميز بأن أكثر من 70% من المعروضات محلية الصنع لافتا الى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته، بالإضافة إلى قيام جهاز حماية المستهلك بتذليل المعوقات التي قد تواجه سير العمل بالمعرض، مع تقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار المعرض لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم طوال فترة إقامته، مع وجود تدقيق من الجهاز حول جودة المعروضات.

وأشار وزير التموين الى يتم إقامة معرض " أهلا مدراس"، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، وبمشاركة كبريات الشركات المنتجة، إضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث من المقرر أن يمتد المعرض خلال الفترة من 1سبتمبر ولمدة 10أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحه 6000 متر، وذلك بمشاركة 199 ‏عارضا متنوعا ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة، وأجهزة الكمبيوتر و"اللاب توب" ومستلزماتها، وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوي الهمم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن خلال تواجده بالمعرض.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أكد حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتي نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحي الحياة في دول العالم ومصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.