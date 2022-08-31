شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو والأزهر الشريف يبحثان توفير عدد من المنح الدراسية السنوية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث ناقشا آفاق التعاون بين الإيسيسكو والأزهر في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد الجانبان حرصهما على بناء شراكة مثمرة بين المؤسستين، وتوقيع اتفاقية تعاون مبنية على برامج ومشاريع، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز الحضور الدولى للغة العربية، والحفاظ على الهوية والتعريف بالثقافة والحضارة الإسلامية، في مواجهة التحديات المتزايدة في هذا السياق.

وناقش المدير العام وفضيلة شيخ الأزهر أهم التحديات التى تواجه شباب العالم الإسلامي، وضرورة تكاتف الجهود لدعمهم وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم لتواكب مهن المستقبل.

وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الإيسيسكو والأزهر الشريف فى توفير عدد من المنح الدراسية السنوية لطلاب من جامعات العالم الإسلامي في جامعة الأزهر بمصر، خاصة فى التخصصات والكليات العلمية، والتعاون فى إثراء المحتوى الرقمى العربى على شبكة الإنترنت، ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي تتعاون فيها المنظمة مع وزارة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.

وفى ختام اللقاء دعا المدير العام للإيسيسكو شيخ الأزهر إلى زيارة مقر المنظمة وإلقاء محاضرة، في أول زيارة له إلى المملكة المغربية، وهو ما رحب به فضيلة الإمام الأكبر ووعد بتلبية هذه الدعوة.

وأهدى الدكتور المالك إلى الدكتور الطيب درعا تحمل شعار منظمة الإيسيسكو، وقدم شيخ الأزهر للمدير العام للإيسيسكو نسخة من مختارات ذاكرة الأزهر الشريف.