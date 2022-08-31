شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر قادرة على لعب دور حاسم فى مفاوضات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً ثنائياً مع وزير البيئة والغابات وتغيّر المناخ الهندي شيري بوبندر ياداف، لبحث عدد من الموضوعات التى سيتم مناقشاتها خلال مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة فى الاجتماع الثالث لوكلاء البيئة ومجموعة عمل الاستدامة المناخية (EDM-CSWG) بمدينة بالى بأندونيسيا ، حضر اللقاء السفير أشرف سلطان سفير مصر بأندونيسيا والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية.

وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع وجهة النظر المصرية حول أهداف مؤتمر المناخ القادم ومخرجاته ، كما تم مناقشة الموضوعات التى سيتم التركيز عليها خلال المؤتمر مثل الأمن الغذائى ،المياه، التكيف والتمويل وكل ما يخص احتياجات الدول النامية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الهند تتطلع لدعم مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 من أجل الخروج بنتائج واضحة من المؤتمر والعمل على الوفاء بالتعهدات والإلتزامات التى تخدم بشكل خاص الدول النامية وتساعدها على التصدى للتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر إنتهت من إعداد حزمة مشروعات تنفيذية تحت رابطة الطاقة والغذاء والمياه، للمساهمة فى تقديم حلاً للعالم لمواجهة الأزمات العالمية الحالية في الطاقة والغذاء ونقص المياه، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة تلك الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، والاعتماد عليها في تحلية المياه ومضخات المياه في الزراعة، لتصبح رابطة الطاقة والغذاء والمياه واقعا وليست مجرد نظرية، مع العمل على تقديم الآليات التمويلية كالمنح والاستثمارات الضخمة والتعريفة المغذية للطاقة المتجددة والقطاع البنكي، لضمان إجراءات متوازنة بين التخفيف والتكيف وتقديم حزمة تمويلية متنوعة والارتكاز على البعد الإنساني.

من جانبه أكد وزير البيئة الهندى أن بلاده أنتهت من تحديث خطة مساهماتها الوطنية ، حيث سيتم الإعلان عنها قبل مؤتمر المناخ القادم ، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بجلاسكو COP 26.