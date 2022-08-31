شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: الأمل معقود على الأجيال الصغيرة لخفض نسبة ختان الإناث فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة إن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من (10 - 19 عاما) لخفض نسبة ختان الإناث في مصر فى المستقبل، مشيرة إلى انخفاض النسبة إلى 14٪؜ في 2021 في مقابل 21٪؜ في عام 2014.

وأوضحت مرسي ، في تصريح لها اليوم عقب مشاركتها في فعاليات اطلاق نتائج النُسخة الثامنة من "المسح الصحي للأسرة المصرية 2021“، أن اسباب انخفاض نسبة ختان الإناث يرجع لأنه لأول مرة في مصر يكون هناك تنسيق كامل علي المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث بعضوية كل من المجلس والمجلس القومى للطفولة والامومة ووزارات التربية والتعليم، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة ،الشباب والرياضة، الثقافة، الأوقاف، العدل،و الداخلية.

وأضافت أن اللجنة تضم كذلك في عضويتها كل من هيئات (النيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية للإعلام) إلى جانب عضوية المجالس القومية (للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان) بالإضافة إلى المجتمع المدني، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ووجهت الشكر لأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على كل المجهودات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية من خلال دورهم في التوعية والعمل علي الخروج بالقوانين" ، مشيرة الى ان هناك ٣ اجيال من القوانين خرجت علي مدار السنوات الماضية للقضاء علي ختان الاناث.

وقالت إن نتائج المسح الذى تم إطلاقه امس أوضح أيضا ان ثلث السيدات الذين سبق لهن الزواج في العمر من ١٥-٤٩ سنة قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج ، فان ذلك يدفعنا للعمل علي مزيد من التوعية والتعريف بالقوانين التى تجرم هذا الفعل.

وأكدت أن تعليم وعمل المرأة يمكن اعتبارهما العامل الأساسي في النزول بنسبة ختان الاناث وانخفاض عدد المواليد خلال السنوات الماضية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بخروج النُسخة الثامنة من المسح "الصحي للأسرة المصرية 2021" بتمويل مصري وبفريق عمل وطني وهو ذات الفريق الذي عمل على المسوحات الوطنية السابقة ، وهو ما تحقق أيضا في الفريق المعنى بسحب العينه ، مشيرة إلى أنه قد تم اعداد المسح وفقا للمنهجية الدولية التى استخدمت في المسوحات الوطنية السابقة .

ووجهت رئيسة المجلس الشكر والتقدير للواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات ، على المجهود المتميز لخروج المسح الإحصائي بهذه الكفاءة ، مؤكدة على أنه مجهود تاريخي ، وأنه بمثابة تحريك لأجندة إحصائية وبحثية وطنية للعمل نحو المستقبل .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الخروج بهذا المسح مرة أخرى ، قائلة " كل التحية والتقدير للدكتورة هالة السعيد وللدور المتميز الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه ليس فقط على هذا المسح ولكن على غيرها من الابحاث والمسوح الأخرى ".

وأعربت عبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بنتائج المسح التى أشارت الى إنخفاض معدل الإنجاب ، وزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ، وبزيادة الاحتياجات غير الملباه مؤكدة أن ذلك دليل على وجود رغبة حقيقية لدى الأفراد في تنظيم الأسرة.

كما أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن استعداد المجلس للمساهمة في استكمال الدراسات المطلوبة والعمل سويا على رفع وعي الافراد بنتائج هذا المسح .