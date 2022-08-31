شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: إقامة معرض أهلا مدارس بجميع المحافظات ومشاركة 500 مكتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعليم هم الحقيقة الوحيدة التي تستطيع مصر أن تنافس بها الدول، مشيرا إلى إقامة معرض أهلا مدارس في كل محافظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن 500 مكتبة معلق عليها لافتة أهلا مدارس لبيع السلع بنفس التخفيضات، مع توفير 27 سيارة متنقلة لبيع المستلزمات باسعار مخفضة.

وأضاف وزير التموين، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا مدارس، بحضور أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جودة السلع الموجودة في معرض أهلا مدارس عليها تخفيضات كبيرة.

يتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة،مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب" كما يتضمن المعرض جناح خاص لطرح الأحذية والجلود والملابس "اليونيفورم" لطلاب المدارس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اكد حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتي نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحي الحياة في دول العالم ومصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.