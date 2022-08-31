شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستمع للمواطنين ويوجه بسرعة التعامل مع التعدى على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والجهات الخدمية، بعقد لقاءات دورية مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وسرعه الاستجابة لها وحلها والعمل على إزالة أى مشكلات قد تواجههم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه الدوري مع المواطنين، والذي يحرص على تنظيمه بشكل أسبوعي لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والمواطنين للإستماع إلى الشكاوي التي تواجهم والعمل على حلها.

وشهد لقاء محافظ الجيزة بحث شكوى مواطن متضرر من وجود كشك مخالف غير مرخص متعدي على الطريق العام بشارع السودان بحي العجوزة وشكوى من وضع كشك مخالف بالطريق العام بحي جنوب.

ووجه اللواء أحمد راشد، على الفور باتخاذ الإجراء اللازم حيال الأكشاك المخالفة من إزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كلف المحافظ رئيس حي الطالبية بإزالة بروز وتعديات للمحال والمنشآت التجارية بشارع طنطاوي خلف كايرو مول، وذلك استجابة لشكوى مواطن من تعدي المحال بالشارع.

ووجه المحافظ، رئيس حي بولاق الدكرور بإزالة كشك لتجميع النفايات والمخلفات بشارع ال عامر المتفرع من همفرس والتأكد من عدم وجودة مجدداً مع تكثيف حملات التفتيش علي المنشات التي تمارس أنشطة صحية بالتعاون مع مديرية الصحة.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بإزالة تعديات وبروز وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال بيوتي سنتر ومحل من غلق وتشميع وقطع المرافق وذلك لإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم التزامه بتنفيذ إشتراطات الحماية المدنية وعدم مراعاة عوامل السلامة والأمان حرصا على سلامة المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة، على إزالة كافة المظاهر السلبية التي من الممكن أن تمثل خطورة بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات الموجودة على حرم الطريق العام وأرصفة المشاه وعدم السماح باستغلاله بأي شكل من الأشكال دون وجه حق.

وشملت الشكاوي التي تقدم بها المواطنين إلى إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وقد تم حلها عدد 30 شكوى تنوعت ما بين وجود إشغالات وقاعات أفراح مخالفة ومخالفات بناء ومراكز صحية مخالفة وبروز للمحال التجارية وإدراج بمعاشات تكافل وكرامة وقد تم التعامل الفوري حيال كافه الشكوي المقدمة من المواطنين وحلها.

جاء اللقاء الذي عقده المحافظ مع المواطنين، بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور الدين السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور والطالبية وأطفيح، ومدير إدارة خدمة المواطنين والرصد الميداني.