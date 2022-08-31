دون ملاحظات.. مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بنجاح تفتيش إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي " FAA "، والذي أجراه فريق من مفتشي الإدارة واستغرق 5 أيام، أجرى خلالها المفتشون جولات تفقدية بمواقع الشركة المختلفة بالقاهرة وكذلك محطة الصيانة بمطار شرم الشيخ، وتم اعتمادها كأول محطة داخلية من الطيران الفيدرالى الأمريكي.

وبحسب بيان، تفقد فريق التفتيش جولاته بأنظمة الجودة وهناجر صيانة الطائرات وورش العمرات وأجزاء الطائرات والصيانة اليومية ومخازن العدد والمواد، وذلك لمتابعة أداء العاملين في تنفيذ كافة الإجراءات واستيعابهم للتشريعات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات ومدى التزامهم بها، وشمل التفتيش أيضاً محطة شرم الشيخ لاعتمادها كأول محطة داخلية تعتمد من سلطة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ضمن خطة طموحة للشركة للتوسع في اعتماد محطات الصيانة اليومية بالمطارات الداخلية والخارجية أسوةً باعتمادها من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وأكد مفتشو الطيران الفيدرالي الأمريكي على كفاءة العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأوضحوا أن نجاح الشركة في تجديد الاعتماد على مدار 12 عاما على التوالي وإضافة محطة شرم الشيخ لنطاق الاعتماد يجعل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حريصة في المقام الأول على الحفاظ على مكتسبات الشركة وتطوير أنظمة العمل بها ، وأضاف المفتشون أن العاملين بمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية دائماً ما يتركون انطباعاً متميزاً لديهم لدرجة تجعل التفتيشات على بعض الشركات الأخرى محل مقارنة بمصر للطيران للصيانة التي يتمتع العاملون فيها بالكفاءة والدراية الكاملة بأنظمة العمل.

وأعرب المهندس يحيى زكريا رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن تجديد الاعتماد الأمريكي للعام الثاني عشر على التوالي دون وجود ملاحظات أثناء التفتيش ، وأثنى على القدرات والإمكانيات الفنية للعاملين بالشركة ، والتي تؤهلها للمكانة التي تستحقها بين شركات صيانة وعمرة الطائرات، وأضاف زكريا أن الاعتمادات الفنية من سلطات الطيران المحلية والدولية تمثل ركيزة العمل للشركة، وإحدى نقاط القوة التي تتمتع بها كما تضمن القدرات الفنية المتميزة للعاملين والبنية التحتية للشركة الحفاظ على هذه الاعتمادات ومكتسباتها.​