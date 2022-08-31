وزير الصحة يتابع تطور مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، لمتابعة مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر "2030".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع سير العمل بالمجلس القومي للسكان، والمنوط بإعداد الدراسات والبحوث، ووضع السياسات والخطط واقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، كما تابع الوزير آداء العمل بأفرع المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، والتحديات والمعوقات التي تواجه العمل.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً حول آليات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والتي تتضمن (الصحة الإنجابية، الشباب وصحة المراهقين، التعليم، تمكين المرأة، المعرفة والوعي المجتمعي).

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تابع تطورات مؤشرات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتي بدأ العمل بها منذ عام 2015، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة، كما ناقش دور وزارة الصحة والسكان في تنفيذ تلك المحاور.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على دراسات وإحصاءات معدلات النمو السكاني التي يُجريها المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بذات الشأن، وتتضمن معدلات الإنجاب الكلي، ومعدلات المواليد والوفيات، والتعداد السكاني، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ونسب استخدام الوسائل الفعالة، ومعدلات التوقف.