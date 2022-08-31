مصير رفات طه حسن حال إزالة مدفنه.. حفيدته تكشف لمصراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة الدكتور طه حسين، إن محافظة القاهرة حتى الآن أخبرتهم بأن قرار هدم مدفن عميد الأدب العربي لم يتخذ بعد.

وحول مصير رفات طه حسين حال إزالة مدفنه، قالت مها عون في تصريح لمصراوي: منتظرين من الجهات المسؤلة تخبرنا بخطتها.

وعلقت مها عون على الصورة المتداولة بشأن كتابة كلمة (إزالة) على مدفن عميد الأدب العربي.

وقالت مها عون، لمصراوي: حتى الآن لم يتم إخبارنا بأي شيء.

وفي وقت سابق التقط أحد أفراد العائلة صورو بنزول أول معدة إلى المدافن، وذلك بعد أيام من الأنباء التي ترددت عن هدم مدفن عميد الأدب العربي بالقاهرة لتنفيذ محور ياسر رزق.

كانت حفيدة عميد الأدب العربي، قالت لمصراوي، في وقت سابق، إنهم تواصلوا مع محافظة القاهرة لبيان هدم مدفن طه حسين من عدمه لتنفيذ محور ياسر رزق، حيث ردت المحافظة بأنها أجرت بالفعل أعمال الحصر للمنطقة الواقع داخلها المدفن، ولكنهم لا يعلمون هل سيتم هدمه أم لا، حيث إن هذا الأمر من اختصاص جهة أخرى بخلاف المحافظة.​