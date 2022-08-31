تبدأ اليوم.. بشرى من الأرصاد بشأن طقس الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد تحسنا في الأجواء على أغلب مناطق الجمهورية، حيث يوجد أجواء صيفية مستقرة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أننا نتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، بالإضافة لامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم لمصراوي، حالة الطقس ستكون خلال الأيام المقبلة حار رطب على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري نهارا، وشديد الحرارة رطب على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت أن درجات الحرارة من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 إلى 34 درجة، لكن المحسوسة تصل لـ36 درجة خلال الفترة الحالية، أما المناطق الجنوبية تشهد أجواء شديدة الحرارة نتيجة ارتفاع الحرارة التي تتجاوز الـ43 درجة خلال فترة النهار.

وأضافت أننا سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات الليل بدءا من اليوم، خاصة أن هناك نشاطا للرياح تتراوح سرعته ما بين الـ30 و40 كم في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية.

وتابعت: "أن نشاط الرياح يساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، مما يجعلنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة ويعطينا الإحساس بالأجواء المعتدلة على أغلب المناطق".

وأكدت أن نسبة الرطوبة تبدأ في التراجع منتصف الشهر المقبل ومع اقتراب نهاية فصل الصيف.

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