ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته مخدرات وأسلحة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عنصر إجرامي شديد الخطورة محكوم عليه في العديد من القضايا وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة بالجيزة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت اختباء (عنصر إجرامي شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية - سبق اتهامه في 8 قضايا منها "مخدرات - سلاح - إطلاق أعيرة نارية - سرقة – ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا منها "إطلاق أعيرة نارية - سلاح ناري - سرقة – ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "إطلاق أعيرة نارية، مخدرات") بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور بمحل اختبائه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة "هيروين – حشيش – إستروكس" – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وكذا (سيارة ملاكي).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه والسيارة لاستخدامها لترويج المواد المخدرة على عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المحكوم عليهم الهاربين من حائزي الأسلحة النارية والذخائر ومروجي ومتجري المواد المخدرة.