سقوط عصابة سرقة كشافات إنارة من الطرق العامة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلًا عصابيًا بالقاهرة تخصص نشاطه في سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بسرقة 2 كشاف إنارة بأحد الطرق بدائرة القسم.

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" بالاشتراك مع أربعة أشخاص آخرين (تم ضبطهم) .

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة بذات الأسلوب بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.