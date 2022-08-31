ضبط مسؤول محل للمأكولات بحوزته 626 كيلو مواد غذائية فاسدة بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محل للمأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل)؛ لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل المحل المشار إليه على (626 كيلو جرام مواد غذائية) وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.