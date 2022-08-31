الأوقاف: 3 مجالس إقراء جديدة بالإسماعيلية والدقهلية وسوهاج.. صور

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى فى أربعة علوم، وهي: الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

وانطلقت ثلاثة مجالس إقراء جديدة بثلاث محافظات ليصل إجمالى عدد مجالس الإقراء 18 مجلسًا، حيث انطلق الثلاثاء، فعاليات مجلس الإقراء الأول فى مادة الحديث وعلومه من مسجد التوحيد مديرية أوقاف الإسماعيلية، حيث قام الدكتور محمد المتولى فاضل أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، بقراءة وشرح كتاب: "الأربعون النووية"، بحضور جمع غفير من المواطنين.

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول فى مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الجوهرة بمدينة المنصورة التابع لمديرية أوقاف الدقهلية، حيث قام الدكتور أحمد سلامة أبو الفتوح صالح أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنصورة، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، بحضور الشيخ صفوت نظير المرسى مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان مسئول الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، وجمع غفير من المواطنين.

وانطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول فى مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الرضوان 2 بمديرية أوقاف سوهاج، حيث قام الدكتور أبو الحسن عطية مسعد أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، بحضور جمع غفير من المواطنين.