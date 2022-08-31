شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد الأرز الشعير حاليا لا يزيد عن 1٪ وذلك في كفر الشيخ بينما الذروة في التوريد ستكون بحلول 15 سبتمبر ، ومستهدف استلام 1.5 مليون طن من المزارعين لتوفير احتياجات جميع العام عَلى بطاقات التموين وايضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية .

جاء ذلك عَلى هامش المؤتمر الصحفى لوزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، معرض أهلًا مدارس يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ومحافظ القاهرة

وتابع المصيلحي: أتوجه بالشكر للرئيس عيد الفتاح السيسى رئيس لل بزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا لمدة 6 أشهر، حيث إن أكثر من 50٪ من مستفيدي الدعم الحكومي مستهدفين لزيادة الدعم الاستثنائي بعدد 36 مليون مواطن.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر قرار رقم 109 لسنه 2022 بشأن بدء توريد محصول الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالي وحتى يوم 15 ديسمبر المقبل لاسناده لمضارب القطاع العام وتحويله الى أرز أبيض وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية وأيضا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة حيث سيتم استلام الأرز الشعير بسعر 6600 لطن الأرز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه للطن عريض الحبة وذلك فى اطار حرص الوزارة على توفير السلع الاساسية وتامين مخزون استراتيجى طوال الوقت بعدما نجحت الوزارة فى توفير كافة المنتجات الغذائية طوال فترة جائحة كورونا وايضا خلال ازمة الحرب الروسية الاوكرانية بسبب الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .