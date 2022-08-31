شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتبرع بالدم بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، وذلك استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.