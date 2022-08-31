شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى بوليڤيا يزور كاتدرائية السيدة العذراء بسانتا كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار سفير مصر في بوليڤيا السفير طارق الوسيمى وقرينته والقنصل المصري محمد صلاح، كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بمدينة سانتا كروز، واستقبلهم الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، حيث حضروا جانبًا من القداس الإلهي، أعقبه لقاء عقده السفير مع المصريين المسيحيين المشاركين في القداس.

وفي يوم الاثنين توجه السفير المصري وبرفقته الأنبا يوسف لزيارة محافظ سانتا كروس لويس فرناندو كاماتشو، وذلك للتعارف، كما تم عرض ما تقدمه الكنيسة من خدمات روحية وصحية وتعليمية في سانتا كروس.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز يوم 11 سبتمبر المقبل، حيث يعتبر بداية التقويم القبطى للكنيسة ويتناولون البلح والجوافة رمزا لدماء الشهداء وتعبيرا على نقاوتهم.