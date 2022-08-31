قضايا الدولة تهنئ المستشار عدلى عبد الفتاح لتعيينه رئيسًا للنيابة الإدارية

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشارى الهيئة المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

واكدت قضايا الدولة فى بيان لها "سائلين المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير لمصرنا الغالية فى أداء الرسالة القضائية السامية لهيئة النيابة الإدارية.