شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للمـادة 1 يشكل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة 3 سنوات على النحو التالي:
1- مهندس / جابر دسوقی م ، إبراهيم - رئيسا لمجلس الإدارة.
2 - مهندس / محمد عبد المنعم الطبلاوي - عضواً متفرغا للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات.
3 - محاسبة / نادية عبد العزيز قـطـرى - عضوا متفرغا للشئون المالية والتجارية والتمويل.
4 - مهندس / محمود محمد محمود النقيب – عضواً متفرغا لشئون شركات الإنتاج .
5- دکتور مهندس / خالد محمد الدستاوي – عضواً متفرغا لشئون شركات التوزيع .
6 - محاسب / محمد محمود حسين السيسي - عضواً متفرغا للموارد البشرية والشئون الإدارية.
7 - مهندس / محمد محمد عبد العاطي – رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
8 - محمد فريد عبد الفتاح - عضوا ممثلاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
9 - مهندس على محمد عبد الفتـاح عليق - عـضـوا ممثـلا لـوزارة الكهرباء.
10 - محمد جمال الدين السبكي - عضوا ممثلاً لوزارة المالية .
11 - حامد أبو المجد مهران – عضوا ممثلا للبنك المركزي المصري .
12 - دكتور مجدى محمد جلال الدين بدر - عضواً ممثلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.
13 - وليد عيد محمود الحداد - عضوا ممثلاً لوزارة التعاون الدولي.
14 - هشام أحمد فؤاد أحمد - عضوا ممثلاً عن العاملين المطر والطاقة المتجددة .
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛ وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ؛ وعلى النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر ؛ وعلى النظام الأساسي لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء؛ ويشكل مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى:
1- مهندس هشام كمال رئيسا للهيئة.
2 - الدكتور مصطفى عبد الخالق عضوا
3 - مهندس محمد محمد عبد القادر
4 - مهندس أشرف المحمدي محمد حجازی.
5 - مهندس أسامة عبد الفتاح محمد
6 - مهندس سامی عبده عبد الموجود
7 - مهندسة إيمان عدلى إلياس عضواً.
8 – محاسب محمود مصطفى محمد إبراهيم الجنيدي ... عضواً.
5 - سعد الدين محمد طه عضواً ممثلا عن العاملين .
كما نشرت الجريدة قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بتشكيل مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :
1 - مهندس محمد محمود أبو سنة 9 رئيسا وعضوا منتدبا .
2 - مهندس إبراهيم الشحات ابراه .
3 - محاسب محمد محمود شمس الدين.
4 - أحمد وحيد عبد العزيز أبو شادي.
5 - مهندس عادل عطية حسين محمد.
6 - مهندس خالد محمود محمد صالح .
7 - مهندس موسى محمد محمود حبيبة عضواً.
8 – مهندس إبراهيم زارع محمود حسن بیومی.
9 – مهندس عمرو فتحی محمد ناصف عضواً.
10 - تامر على أحمد محمد کساب عضوا ممثلاً عن العاملين.
و شمل قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر تشكيل مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :
1-مهندس / حمدي أحمد عبد الرازق رئيسا و عضوا منتديات.
2 – مهندس شعبان خلف.
3 - الدكتورة أهداب محمد كامل المرشدي .
4 - مهندس بدر محمد أبو السعود .
5 - مهندسة دلال حسين مصطفى حلمی .
6 - مهندس أكرم إبراهيم على محمد.
7 - محاسبة حنان حنا سيدهم عوض.
8 - محمد أسامة عيسى .
9 – مهندس محمد عبد العزيز الرفاعي محمد الخولي.
10 - ياسر محمد الخولى.
و تقرر تشكيل مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :
۱ - مهندس محمد السعيد العبد رئيسا وعضوا منتدبا.
2 - مهندس عبد الله إبراهيم عضوا.
3 - مهندس عبد الناصر معروف.
4 - محاسب محمد صلاح الدين عوض منصور.
5 - مهندسة منى رزق إبراهيم .
6 - مهندس أشرف أحمد محمد أحمد يوسف
7 - محاسب علاء على جمال الدین محمد نصیر .
8 - مهندسة آمال عبد المنعم عبد المجيد غانم
9 – محاسب عصمت عبد السلام مصطفی
10 - عطية عبد المولى حسين