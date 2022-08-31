"الرى" تشارك فى جلسة بناء القدرات بمجال المياه بستوكهولم

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتوره إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى فى جلسة بناء القدرات فى مجال المياه - الطريق إلى مؤتمرالأمم المتحدة 2023 للمياه - والتى نظمها المجلس الآسيوى للمياه على هامش الاسبوع العالمى للمياه بستوكهولم.

واستعرضت سيد الجهود التى تم بذلها من خلال وضع أسبوع القاهرة للمياه على خارطة طريق مؤتمر الأمم المتحدة لعقد المياه 2023 وذلك من خلال تنظيم عدد من الجلسات رفيعة المستوى خلال أسبوع القاهرة للمياه 2021 -2022 حيث سيتم تضمين مخرجات هذه الجلسات فى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة لعقد المياه.

يشار إلى جناح المياه المقرر تنظيمه خلال مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ والذى سيتم خلاله مناقشة توصيات إسبوع القاهرة الخامسللمياه، موجهة التحية لكافة الدول المشاركة مع مصر فى تنظيم هذا الجناح الهام وهى ألمانيا وطاجيكستان وهولندا والمملكة المتحدةبالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الفاو ومعهد ستوكهولم الدولى للمياه ومنظمة المياه والصرف الصحى للجميع والمعهدالدولى لإدارة المياه والتحالف من أجل التكيف العالمى للمياه.

وضمت الجلسة عددا من الكيانات الفاعلة حيث استعرض ممثلو هذه الكيانات تجاربهم فى بناء القدرات فى مجال المياه.