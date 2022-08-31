شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية الجديد يتسلم مهام عمله رسميًا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، صباح اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية بالقرار الجمهوري 394 لسنة 2022 اعتبارًا من1 سبتمبر 2022.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، للمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية المنتهية ولايته، تقديرًا لعطائه خلال فترة رئاسته للنيابة الإدارية.