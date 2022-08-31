شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة تطلق حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار جهودها التوعوية لتعزيز ورفع الوعي المائي لدى المواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة الجيزة.

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع، الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الجهود لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وفي هذا السياق، نفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة العديد من حملات التوعية للمواطنين، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، شملت مراكز شباب ميت عقبة بالمهندسين، والفهميين بالصف، وأطفيح، ونزلة ترجم، وتناولت تسليط الضوء على أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية"حياةكريمة"، وترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة تهدف إلي التوعية بأهمية كل نقطة مياه.

واستعرض رئيس مياه الجيزة، سبل تعزيز التعاون مع محافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات والحملات التوعوية بأحياء: الطالبية، والعمرانية، وجنوب الجيزة ومجلس مدينة البدرشين، تناولت التوعية بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية المياه.

وتطرقت أوجه التعاون بين مياه الشرب بالجيزة وقصر ثقافة الجيزة، إلى تنفيذ ندوات توعوية ببيت ثقافة أطفيح ومكتبة الهلال الأحمر الثقافية بفيصل ومكتبة منشأة البكاري؛ تهدف إلي التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه.

وشارك فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالقافلة الطبية بقرية كفر حكيم بمركز كرداسة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، شملت التوعية بالسلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وتوزيع بروشورات تحمل عدد من الرسائل التوعوية.

وشهدت كنيسة العذراء القديمة بالوراق تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، شملت نشر رسالة التوعية بأهمية ترشيد المياه بين رواد الكنيسة، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية للأطفال، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة.