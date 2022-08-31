50 إماما وواعظا من الأوقاف يشاركون بدورة تدريبية بجامعة القاهرة

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة فعاليات الدورة الثانية لتدريب 50 إمامًا من وزارة الأوقاف فى مجال اللغة العربية، والتى افتتحها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حيث استضافت فى يومها الأول الدكتور أحمد درويش عضو مفوضية الجامعة للنهوض باللغة العربية، لإلقاء محاضرة وإجراء حوار مفتوح حول "آليات تجديد الخطاب الدينى ودور الأداء اللغوى".

وتناولت المحاضرة عدة محاور، وهى أهمية الأداء اللغوى لدى الخطيب ودرجة تمكنه من أدواته وإجادة خطبته، دور الانتماء اللغوى وحق الولاء للغتنا فى مواجهة التحديات العصرية، مسؤولية أبناء اللغة فى المحافظة عليها وتحديث مناهجها وسبل تعلمها، أسباب انتشار العربية فى أصقاع الأرض لغة العلم والأدب والمعرفة، موقع العربية بين أسر اللغات القديمة وصولا إلى رحلة التدوين والكتابة، مرونة العربية وقدرتها على التفاعل مع لغات الأرض تأثرا وتأثيرا، تمتع العربية بامتدادها التاريخى المتصل دون انقطاع وكذا امتدادها الجغرافى وتسيدها لغات الأرض لأنها تمثل أمة لا شعبا، علاقة العربية بالقرآن الكريم وانتشارها مع الإسلام، تعريب الدواوين أيام عبد الملك بن مروان وتعلم الأعاجم علوم العربية.

كما تضمنت المحاضرة التى ألقاها الدكتور أحمد درويش محاور أخرى حول دور ابن جنى وابن المقفع وسيبويه فى النحو العربى وفن النثر، التقصير فى حق اللغة مسؤولية أهلها وواجبهم التمكين لها وإنقاذها من التردى والتدهور بإنتاج العلم والمعرفة وتحبيب الناس فيها، ضرورة وضع التشريعات العصرية الكفيلة بحفظ اللغة وضمان سلامتها، التعادل بين هوية اللغة وهوية الأمة وعلو مكانتها، دور جامعة القاهرة فى تطوير مناهج تعليم العربية وتعلمها ومشروع مفوضية الجامعة ومشروع الكفاءة اللغوية، حرص جامعة القاهرة ووزارة الأوقاف على تطوير أداء الأئمة من خلال رؤى عصرية متجددة تخدم الفكر الوسطى المستنير، تأكيد دور اللغة فى فهم النص والأحكام وفقه المقاصد والمآلات وأهمية دورها فى تجديد الخطاب الدينى والأداء اللغوى الصحيح.

وفى نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة حول موضوع المحاضرة والإجابة على التساؤلات المختلفة التى طرحها المتدربون، بما يعزز لغة الحوار لديهم والانفتاح على القضايا المختلفة وإثراء فكرهم من خلال تفاعلهم المباشر مع المحاضر.