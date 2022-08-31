شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: شراء مصنع جديد لفلنكات القطار السريع بقيمة 120 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماع الجمعيتين العموميتين العاديه وغير العاديه للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس الإدارة والمهندس على عياد العضو المنتدب التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، حيث تم مناقشة نتائج اعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2021 من خلال القوائم المالية عن العام المالي 2020/2021 .

وكذلك استعراض نشاط الشركة حيث تجاوز الإنتاج خلال العام المالي 2021/2022 عشرة مليار جنيه مقارنه بنحو ثمانية مليار جنية خلال العام المالي 2020/2021 كما قامت الشركة القابضة بشراء معدات جديدة بالشركات التابعة لها بقيمة 720 مليون جنية وكذلك شراء مصنع جديد لفلنكات القطار السريع بقيمة 120 مليون جنية بمعدل انتاج يصل إلى 420 الف فلنكه سنوياً.

وكذلك تدعيم انتاج الفلنكات العاديه ليصل إلى نحو 335 الف فلنكه سنوياً بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات الهامه في مجال الطرق والكباري وحاور النيل وتطوير السكك الحديدية والعمال المدنية للقطار الكهربائي الخفيف LRT وأعمال الموانئ .

وأشاد وزير النقل بالتقدم الذي تشهده الشركة القابضة في حجم الأعمال المنفذه والايرادات المحققه مطالباً قيادات الشركة باستمرار هذا التقدم خاصة مع حجم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل والبنيه التحتيه في شتى القطاعات مؤكداً على الدعم الكامل من وزارة النقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة وكافة العاملين بها.

كما أكد الوزير أن السوق المصري في هذا المجال سوق واعد وأن التنافسية بين الشركات لها مردود إيجابي في تنفيذ المشروعات مشيراً إلى أن هذه التنافسيه تعتمد على مدى الكفاءه الفنية للمهندسين والعمال والفنيين وجودة المشروعات ومدى الالتزام بنهو المشروعات وفقاً للمواعيد المخططة .

كما أشار وزير النقل إلى أن الحافز لمن يستحق وضرورة اثابة العاملين المجتهدين وان الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب فقط وان هناك اهتمام كبير من قبل وزارة النقل بالعنصر البشري وإعادة تأهيله وتدريبة، و انه سيتم ادخال برامج خاصة بالطرق والكباري والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل وعدم الاكتفاء بمجال السكة الحديد في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان

وفيما يتعلق بالمعدات اكد الوزير على ضرورة استمرار تدعيم الشركة القابضة وكافة الشركات التابعة لها بأحدث المعدات التي تساهم في تنفيذ كافة المشروعات باحدث الأساليب العلمية وبمواصفات الجودة العالية مع ضرورة رفع كفاءة المعدات الحالية واجراء عمليات الصيانة الدورية لها واستخدام قطع الغيار الاصلية والتوسع في انشاء مصانع الفلنكات والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي والأصول للشركة القابضة وشركاتها التابعة لزيادة مواردها المالية

كما اقرت الجمعية العمومية الغير عادية إضافة نشاط الاستثمار والتطوير العقاري والصناعي لنشاط الشركة.