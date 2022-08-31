التعليم تعلن تدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى على المناهج الجديدة

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بأعداد خطة تدريبات لكافة شركاء التنمية المهنية المستدامة لتدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى فى نظام التعليم الجديد موضحة أنه تم الاتفاق مع مؤسسة ديسكفرى على خطة التدريب، على أن يبدأ التدريب 5 سبتمبر المقبل على المناهج الحديثة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022، التى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، حيث يبدأ العام الدراسى الجديد السبت 1 أكتوبر وحتى يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2023، عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا تقريبا على النحو التالي:-

- بدء الفصل الدراسى الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسى الثانى السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- مدة أيام الفصل الدراسى الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسى الثانى 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير، وفى حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.