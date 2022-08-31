شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الإعلامى جلال عوارة عقب صلاة الظهر بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية جنازة الإعلامي جلال عوارة، عضو مجلس النواب، في دورته الماضية عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بطنطا بعد وفاته عن عمر يناهز 50 عاما.

وتستعد اسرة الإعلامي الراحل لتشييع جنازة الفقيد وإنهاء اجراءات الدفن وتم تجهيز المدفن الخاص بالعائلة بمنطقة مقابر عواره، لتوديعه بمثواه الأخير.

كانت اسرة الاعلامي الراحل عن نبأ وفاته صباح اليوم، الأربعاء، واستقبل محبيه الخبر بصدمة كبيرة.

يذكر أن الإعلامي جلال عواره كان نائبا عن دائرة بندر طنطا في مجلس النواب في دورته الماضية، وعمل مذيعا ومقدم للعديد من البرامج والنشرات بالتليفزيون المصري وقدم العديد من الخدمات لأبناء مدينة طنطا.