شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مستعدون لنقل خبرات آليات مبادرة حياة كريمة لقارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة إلى الأشقاء في دول القارة لا سيما إذا تم تبنيها كمبادرة أفريقية.

أضاف رئيس الوزراء خلال كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية، أن مصر استطاعت خلال السنوات الثماني الماضة تحقيق نقلة نوعية في مشروعات البنية الأساسية العملاقة، مشيرا إلى أن مصر أطلقت المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة 60% من سكان مصر، متابعا: "مبادرة حياة كريمة تشمل تطوير أكثر من 4500 قرية وستغير حياة المواطنين في 22 محافظة.

شدد مدبولى على التزام الدولة المصرية بدعم كافة التوجهات الافريقية لتحقيق التنمية المحلية.