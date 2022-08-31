شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر حريصة على طرح تحديات أفريقيا خلال كوب 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن استضافة مصر لاجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية تعكس التزام مصر بكل ما يحقق رفعة شأن قارتنا، مؤكدًا سعى مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحى التنموية والأمنية والسياسية لخدمة الدول الأفريقية.

أضاف رئيس الوزراء خلال كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية، أن تنمية المجتمعات المحلية هو السبيل للحفاظ على المكتسبات الأساسية في أفريقيا، مشيرا إلى ان التوجه نحو دعم الإدارات المحلية يكتسب أهمية كبيرة في ظل العمل المناخي.

شدد "مدبولى" على أن مصر ستكون حريصة خلال كوب 27 المرتقب على طرح التحديات التي تواجه القارة الافريقية.